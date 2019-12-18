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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Тема: Виза
    • Наталия23 Вчера в 08:50 «Ответить»
      Я училась в международном университете и конечно же за время студенческой жизни я познакомилась со многими людьми. Но, к сожалению, они уехали по своим домам и общаться мы теперь можем только по интернету. В следующем году ко мне хочет прилететь моя одногруппница из Латвии. Но я знаю что ей нужно будет сделать туристическую визу. Я прочла множество информации, и более раскрытый ответ нашла в этой https://goingrus.com/info/ru/get-russian...grazhdan-latvii статье. Подскажите, кто-то уже делал такие визы? Долго ли это занимает по времени?
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