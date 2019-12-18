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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: Коллтрекинг
    • Незабудка91 Позавчера в 17:49 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста ,кто подключал для бизнеса коллтрекинг ,чтобы можно было отследить, как работает реклама и сколько человек переходит. Просто начинаю только прорабатывать варианты привлечения клиентов и нашла такой вариант ,кто пользовался и каким сервисом,чтобы не в пустую было?
      • ОлечкаК Вчера в 08:41 «Ответить»
        Мне тоже интересно по стоимости сколько будет стоимость такая услуга ,потому что фирма расширяется, постоянно размещаем рекламу и требуется, чтобы было понимание,кто приходит откуда и желательно чтобы появился номер 8-800, чтобы клиенты нормально реагировали на теплые звонки.
        • SovenokK Вчера в 17:34 «Ответить»
          Мы давно уже пользуемся в своем бизнесе по продажам товаров услугами коллтрекинга, потому что стоимость этих услуг не очень большая, а вот понимание того, откуда клиенты приходят очень большое и очень удобно, что менеджер сразу перезванивает клиенту. Мы пользуемся сайтом https://alloka.ru/calltracking, раньше были на тарифе динамика start, теперь перешли на тариф динамика pro, потому что намного выгодней. Такой вариант намного лучше, чем сидеть и делать сводную статистику, очень нужная вещь для юизнеса.
          • ОлечкаК Вчера в 17:35 «Ответить»
            спасибо за информацию ,посмотрела довольно интересный вариант
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