По работе приходится делать закупки, что приводит к частой эксплуатации авто, поэтому не всегда удается избежать поломок . Сейчас, похоже, придется делать ремонт сцепления, хотелось бы найти профессиональный автосервис, чтобы была гарантия качества. Кто знает, подскажите, пожалуйста.
Тоже долго была актуальна эта тема, хотелось подойти основательно к выбору автосервиса, искала в интернете и через знакомых, в итоге обратилась в БестВей https://bestway76.ru/remont-auto/zamena-scepleniya , не ошиблась, действительно работают профессионалы, все на уровне, оперативно и качественно.