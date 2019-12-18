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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Ремонт сцепления иномарок Ярославль.
    • damanTIM Позавчера в 17:11 «Ответить»
      По работе приходится делать закупки, что приводит к частой эксплуатации авто, поэтому не всегда удается избежать поломок . Сейчас, похоже, придется делать ремонт сцепления, хотелось бы найти профессиональный автосервис, чтобы была гарантия качества. Кто знает, подскажите, пожалуйста.
      • polyanYUL Позавчера в 17:18 «Ответить»
        Тоже долго была актуальна эта тема, хотелось подойти основательно к выбору автосервиса, искала в интернете и через знакомых, в итоге обратилась в БестВей https://bestway76.ru/remont-auto/zamena-scepleniya , не ошиблась, действительно работают профессионалы, все на уровне, оперативно и качественно.
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