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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Тема: Как оформить землю?
    • Игорь Котлован Позавчера в 11:29 «Ответить»
      Доброго времени суток, всем обитателям этого форума! Меня очень интересует сейчас вопрос, на тему оформления земли, возможно среди вас есть, разбирающиеся в этом вопросе, можете проконсультировать меня, или дайте контакты нужного человека.
      • Алексейzx Вчера в 14:53 «Ответить»
        Ну это вам нужно обратиться в юридическую компанию, на этом форуме вы вряд ли найдете квалифицированного юриста, которые бесплатно вам поможет, только время потеряете.
        • Malage Вчера в 20:11 «Ответить»
          Я не так давно тоже заинтересовался оформлением земли, и очень много искал в интернете информации по этому вопросу, в итоге наткнулся на данный информационный портал https://svoyuristonline.ru/oformlenie-zemli Где было абсолютно все по этой теме, начиная с того, зачем это нужно, заканчивая пошаговой инструкцией оформления земли, также есть возможность бесталанно проконсультироваться у юриста по любому вопросу.
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