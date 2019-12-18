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Я не так давно тоже заинтересовался оформлением земли, и очень много искал в интернете информации по этому вопросу, в итоге наткнулся на данный информационный портал https://svoyuristonline.ru/oformlenie-zemli Где было абсолютно все по этой теме, начиная с того, зачем это нужно, заканчивая пошаговой инструкцией оформления земли, также есть возможность бесталанно проконсультироваться у юриста по любому вопросу.