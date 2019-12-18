Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 18 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 165 посетителей
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Где можно хранить шприц-ручки?
    • Иннокентий 34 Позавчера в 11:20 «Ответить»
      Привет, всем обитателям этого форума! Можете подсказать, а то я немного не понимаю в этой теме, где можно хранить шприц-ручки, говорят, что нужно что то покупать для хранения, в общем, буду вам благодарен.
      • Валерий223 Вчера в 12:11 «Ответить»
        Впервые если честно слышу о том, что шприц-ручки нужно хранить в отдельном месте, я пользуюсь ними уже довольно долго, и в никакой коробке специальной их не храню, и пока ничего с ними не случалось
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода