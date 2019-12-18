Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 18 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 170 посетителей
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Ваше отношение к накрутке?
    • Валерий223 Позавчера в 11:09 «Ответить»
      Здравствуйте, уважаемые друзья! Хотя у вас поинтересоваться, как вы относитесь к накрутке, заказывали ли вы хоть раз накрутку для своей соцсети, если да, то в какой именно, и какие были последствия после этого?
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода