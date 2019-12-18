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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Мебель в стиле лофт в Москве.
    • kalinANNA 15.12.19 в 23:40 «Ответить»
      Нравится минимализм в интерьере, решила выбрать в загородный дом мебель в стиле лофт. Интересует вопрос поиска надежной компании, чтобы можно было выбрать действительно стильную и оригинальную мебель. Посоветуйте, пожалуйста, кто имел реальный опыт в таком вопросе.
      • mariMARA 15.12.19 в 23:45 «Ответить»
        Давно интересовалась необычной и практичной мебелью в индустриальном стиле. После ремонта на даче решила попробовать обустроить интерьер в стиле лофт, долго искала мебель, рассматривала образцы на разных сайтах, больше всего понравился ассортимент на этом http://derevorez.com/ ,очень стильная мебель, современный дизайн, вообщем, выбрать есть из чего.
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