Привет, мужики. Есть тут рыбаки среди нас? Нужен ваш совет. Какие сапоги лучше всего для рыбалки покупать? Просто, не давно были на рыбалке с товарищем, так мои новые сапоги, буквально разлезлись. Посоветуйте что то нормальное, что подойдет для рыбалки.
Я обожаю рыбалку. Уже 20 лет рыбачу и думаю до конца жизни мне это занятие не разонравится)))) Во время рыбалки ноги обязательно должны быть в тепле и комфорте. Иначе весь день пойдет насмарку. Я всегда беру с собой резиновые сапоги выше колена. В них очень удобно, ноги не промокают. У меня сапоги фирмы Lemigo Arctic. Хорошая фирма, они мне прослужили очень долго, но уже немного сносились, и я хочу купить новые, но увы нет моего размера в магазине. Приходится искать что то другое. Пока, из всех, мне приглянулись сапоги фирмы Aigle. Вроде не плохие, не знаю, может попробую заказать себе. Если кому надо , вот этот магазин https://pike.ru/aigle/
А я никогда резиновые сапоги с собой на рыбалку не брал. Вот не могу к ним привыкнуть. Не удобно мне в них, и ничего поделать не могу. В воду, конечно же я стараюсь не заходить. В основном, с берега ловлю рыбу.