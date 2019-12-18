Я обожаю рыбалку. Уже 20 лет рыбачу и думаю до конца жизни мне это занятие не разонравится)))) Во время рыбалки ноги обязательно должны быть в тепле и комфорте. Иначе весь день пойдет насмарку. Я всегда беру с собой резиновые сапоги выше колена. В них очень удобно, ноги не промокают. У меня сапоги фирмы Lemigo Arctic. Хорошая фирма, они мне прослужили очень долго, но уже немного сносились, и я хочу купить новые, но увы нет моего размера в магазине. Приходится искать что то другое. Пока, из всех, мне приглянулись сапоги фирмы Aigle. Вроде не плохие, не знаю, может попробую заказать себе. Если кому надо , вот этот магазин