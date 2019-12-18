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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Обувь для рыбалки.
    • Valentinchch 15.12.19 в 22:14 «Ответить»
      Привет, мужики. Есть тут рыбаки среди нас? Нужен ваш совет. Какие сапоги лучше всего для рыбалки покупать? Просто, не давно были на рыбалке с товарищем, так мои новые сапоги, буквально разлезлись. Посоветуйте что то нормальное, что подойдет для рыбалки.
      • Hakan 15.12.19 в 22:47 «Ответить»
        Что же это у вас за обувь такая, еще и новая, что развалилась за один поход? Я обычно беру на рыбалку обычные резиновые сапоги, и чем выше, тем лучше.
        • Zoro 15.12.19 в 23:01 «Ответить»
          Я обожаю рыбалку. Уже 20 лет рыбачу и думаю до конца жизни мне это занятие не разонравится)))) Во время рыбалки ноги обязательно должны быть в тепле и комфорте. Иначе весь день пойдет насмарку. Я всегда беру с собой резиновые сапоги выше колена. В них очень удобно, ноги не промокают. У меня сапоги фирмы Lemigo Arctic. Хорошая фирма, они мне прослужили очень долго, но уже немного сносились, и я хочу купить новые, но увы нет моего размера в магазине. Приходится искать что то другое. Пока, из всех, мне приглянулись сапоги фирмы Aigle. Вроде не плохие, не знаю, может попробую заказать себе. Если кому надо , вот этот магазин https://pike.ru/aigle/
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