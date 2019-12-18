Скоро начнется кое-какое строительство и мне нужно будет замешать бетон. Работать придется на морозе и я где-то слышал, что можно использовать какие-то добавки для бетона, чтобы смесь была нормальной. Кто что может рассказать о добавках для бетона?
Добавки для бетона используются очень часто и не только когда строительство идёт при низких температурах. Некоторые добавки неплохо так повышают прочность бетона, дают ему дополнительную защиту от негативного воздействия воды и влаги.
Мы используем добавки для бетона практически всегда, потому что от них очень много пользы. Не приходится тратить кучу времени на то, чтобы замешать бетон да и потом с ним работать намного легче. В общем можете спокойно использовать добавки для бетона, только берите импортные.
Хорошая добавка для бетона способна очень сильно повлиять на его окончательные характеристики, поэтому использовать добавку само собой стоит. Именно для Вашего случая нужна добавка с противоморозным эффектом, но по поводу выбора лучше проконсультироваться со специалистом, потому что добавки бывают разные и важно использовать наиболее подходящую. По моему мнению, Вам стоит узнать побольше о добавках для бетона: https://cemmix.ru/practical-issue/prakti...ennosti-primene