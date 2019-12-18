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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Добавка для бетона
    • kofeek 15.12.19 в 20:33 «Ответить»
      Скоро начнется кое-какое строительство и мне нужно будет замешать бетон. Работать придется на морозе и я где-то слышал, что можно использовать какие-то добавки для бетона, чтобы смесь была нормальной. Кто что может рассказать о добавках для бетона?
      • gorec 15.12.19 в 20:59 «Ответить»
        Добавки для бетона используются очень часто и не только когда строительство идёт при низких температурах. Некоторые добавки неплохо так повышают прочность бетона, дают ему дополнительную защиту от негативного воздействия воды и влаги.
        • bomckal 15.12.19 в 21:25 «Ответить»
          Мы используем добавки для бетона практически всегда, потому что от них очень много пользы. Не приходится тратить кучу времени на то, чтобы замешать бетон да и потом с ним работать намного легче. В общем можете спокойно использовать добавки для бетона, только берите импортные.
          • nedaxib 15.12.19 в 22:05 «Ответить»
            Хорошая добавка для бетона способна очень сильно повлиять на его окончательные характеристики, поэтому использовать добавку само собой стоит. Именно для Вашего случая нужна добавка с противоморозным эффектом, но по поводу выбора лучше проконсультироваться со специалистом, потому что добавки бывают разные и важно использовать наиболее подходящую. По моему мнению, Вам стоит узнать побольше о добавках для бетона: https://cemmix.ru/practical-issue/prakti...ennosti-primene
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