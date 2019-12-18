Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 18 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 140 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Поменять полы в ванной комнате
    • Krisstinna 15.12.19 в 17:28 «Ответить»
      Как поменять полы в ванной комнате за один день? Все просто, мы купили водостойкий ламинат Стоун Флор - https://stone-floor.ru/stati/laminat-dlya-vannoj. По ссылке найдете подробную инструкцию сколько нужно купить и как его постелить.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода