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    Тема: Финская виза
    • Gradskij 15.12.19 в 14:20 «Ответить»
      Как можно прокатать визу Финляндию? Открыл в прошлом году визу, но так и не выезжал по ней в Финляндию, второй раз могут влепить отказ - если не прокатать.
      • Marino4ka 15.12.19 в 17:41 «Ответить»
        Для начала, нужно добраться в Санкт-Петербург, а дальше - поездом или автобусом. Есть ещё один вариант, называется - Финляндия на час https://[url]www.finn-bus.ru/finlyandiya-na-chas[/URL], поездка туда-обратно, учитывая 1-2 часа пребывания в Финляндии (можно походить по супермаркетам) занимает всего полдня.
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