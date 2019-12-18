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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: На что обратить внимание при выборе кондиционера?
    • tussya 15.12.19 в 12:21 «Ответить»
      Здравствуйте! В новую квартиру хочу приобрести кондиционер, подскажите какой лучше выбрать и на что обращать внимание при выборе таких вещей?
      • БетсБенж 15.12.19 в 12:42 «Ответить»
        Девушка, выбирайте известные бренды и тогда уж точно на плохой кондер не нарветесь, а вообще в каждом магазине есть консультант, который плохого не посоветует.
        • Беня 15.12.19 в 13:34 «Ответить»
          Завсегда смотрят на мощность и на производителя, ну а вообще параметры и характеристики зависят от помещения в котором будете ставить кондиционер, какая площадь квариры у вас?
        • ДОННИК 15.12.19 в 14:11 «Ответить»
          Ой, сейчас брендов разных полно: швейцарские, итальянские, японские можно долго перечислять, внимание можно обратить на более усовершенствованный, чтобы фильтр стоял хороший, на мощность обращайте внимание, на то чтобы был энергосберегающий и не громко работал, вообще берите подороже его на дольше хватит, выбирать только вам их выбор огромен https://um-climat.ru/catalog/bytovye-kondicionery
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