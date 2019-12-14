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    Сб., 14 декабря 2019г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Контрольная работа
    • New! karolinaku Cегодня в 21:33 «Ответить»
      Я учусь на заочном факультете по экономике в университете и параллельно работаю. Сейчас надо срочно сдать контрольную работу по истории экономике, а у меня нет времени, полный завал на работе. Подскажите, куда можно обратиться, чтобы ее написали за меня?
      • New! Mixalich Cегодня в 21:40 «Ответить»
        Автор, лучше писать все работы самостоятельно, так как, обычно, эти же вопросы бывают и на экзаменах, да и знания лишними не будут, это же не школа, учите то, что потом пригодится для профессии. Но, если совсем нет времени, то можете обратиться по поводу написания своей контрольной в компанию Студент Сервис <a href="https://student-servis.ru/">https://student-servis.ru/</a>
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