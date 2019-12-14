Я учусь на заочном факультете по экономике в университете и параллельно работаю. Сейчас надо срочно сдать контрольную работу по истории экономике, а у меня нет времени, полный завал на работе. Подскажите, куда можно обратиться, чтобы ее написали за меня?
Автор, лучше писать все работы самостоятельно, так как, обычно, эти же вопросы бывают и на экзаменах, да и знания лишними не будут, это же не школа, учите то, что потом пригодится для профессии. Но, если совсем нет времени, то можете обратиться по поводу написания своей контрольной в компанию Студент Сервис <a href="https://student-servis.ru/">https://student-servis.ru/</a>