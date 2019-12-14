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    Сб., 14 декабря 2019г.
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    Тема: Нужен нотариальный перевод
    • New! Рома Ков Cегодня в 18:10 «Ответить»
      Привет всем! Коллеги, мне нужно перевести документ на иностранный язык, документ нотариальный, нужен заверенный перевод. как лучше организовать этот вопрос, что подскажете?
      • New! NikNikol Cегодня в 18:14 «Ответить»
        Привет! Сейчас вполне можно найти частного переводчика, даже на любой доске объявлений об услугам и договориться о переводе. Потом заверить его самостоятельно.
        • New! Limonov Cегодня в 18:19 «Ответить»
          Доброго! Мне кажется, что чем бегать с переводом и к нотариусу, лучше сделать все в одном месте. Посмотрите, например вот это бюро переводов может помочь Вам с нотариальным переводом, к тому же они занимаются заверением документов https://[url]www.perevod24.com/[/URL] На сайте есть инструкция, как заказать перевод.
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