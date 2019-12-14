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    Сб., 14 декабря 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Двигатель на Опель
    • New! Вадим Бор Cегодня в 17:47 «Ответить»
      Привет всем! Коллеги, я ищу двигатель для Опель Астра. Подскажите, можно ли найти рабочий вариант или сколько это примерно стоит?
      • New! NikNikol Cегодня в 17:54 «Ответить»
        Привет! Смотря, какой именно двигатель. Но вообще, можно поискать по разборкам, я думаю, что можно даже заказать из другого города, если найдете подходящий.
        • New! Limonov Cегодня в 18:00 «Ответить»
          Доброго дня! А Вы по какой причине ищите двигатель? Совсем нет вариантов отремонтировать имеющийся? В целом,я думаю, что найти не проблема, но он должен быть совместим. Посмотрите, вот здесь я видел двигатель на Опель x18xe1 , технические характеристики можно посмотреть, возможно Вам подойдет https://motorsshop.ru/dvigateli-opel/x18xe1
          • New! Рома Ков Cегодня в 18:04 «Ответить»
            Приветствую! Лучше всего , на мой взгляд обратиться в мастерскую и обговорить вопрос приобретения нового или ремонта Вашего двигателя.
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