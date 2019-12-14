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    Сб., 14 декабря 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где заказать ангар под ключ?
    • Сегодня! Krisstinna Cегодня в 12:58 «Ответить»
      Хотите заказать ангар из металлоконструкций под ключ со строительством? На сайте ЛСТК завода Stahlberg много готовых проектов с облицовкой из сэндвич-панелей. Смотрите сами - https://[url]www.stahl-berg.ru/katalog/sklady[/url]. Стоят все цены за каркас и за ограждения. Цены бомбические.
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