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    Сб., 14 декабря 2019г.
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    Тема: Автоматический огнетушитель
    • Сегодня! tefanga Cегодня в 04:09 «Ответить»
      Всем привет!) Недавно узнал о такой штуке как автоматический огнетушитель, нашел вот здесь [URL=https://www.bezpeka-shop.com/catalog/ognetushite...ushiteli/[/URL]
      Кто-то пробовал такое чудо?) Судя по описанию, штука действительно полезная и нужная. Как думаете, стоит ли такой огнетушитель покупать на склад?
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