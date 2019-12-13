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    Пт., 13 декабря 2019г.
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    Тема: сериал Стыд
    • Сегодня! Maui Cегодня в 20:06 «Ответить»
      Мне действительно казалось, что сериал Стыд http://7serialov.net/load/drama/styd_2015_1/8-1-0-2658 больше подходит для подростковой аудитории. Пока случайно не натолкнулся на один из эпизодов. Сложности у главных героев явно не детские и наблюдать за попытками их разрешения оказалось весьма интересно.
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