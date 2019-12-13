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    Пт., 13 декабря 2019г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Где заказать роллы?
    • New! dackartt Cегодня в 15:09 «Ответить»
      Всем привет. Где заказать роллы в Барнауле?
      • New! bella56 Cегодня в 15:11 «Ответить»
        роллы, которыми мы наслаждаемся сегодня, сильно отличаются от роллов, которые были съедены несколько лет назад. Первоначально роллы были основным блюдом различных частей Азии, и в основном это была соленая рыба, хорошо сохранившаяся в ферментированном рисе. Сегодня попробовать оригинальные роллы, вы можете всего лишь сделав заказ на доставку роллов
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