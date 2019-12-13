Когда понадобился шкаф в новую квартиру мы не стали ездить по всем магазинам и смотреть что есть в наличии. Было принято решение выбрать шкаф в интернете. В сети попался интернет магазин «Первый гипермаркет мебели» https://hypermarketmebel.ru/catalog/shkafy/ где шкаф можно подобрать по размерам, цене, новинкам, распродаже и наличии в нашем городе. В каталоге магазина представлено более 10000 различных моделей, одну из которых мы выбрали для своей комнаты. Интересующие вопросы задавали в чате, менеджер подсказал про оплату и доставку.