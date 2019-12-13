Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 13 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 132 посетителя
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Где купить недорогой шкаф?
    • New! Krisstinna Cегодня в 14:48 «Ответить»
      Когда понадобился шкаф в новую квартиру мы не стали ездить по всем магазинам и смотреть что есть в наличии. Было принято решение выбрать шкаф в интернете. В сети попался интернет магазин «Первый гипермаркет мебели» https://hypermarketmebel.ru/catalog/shkafy/ где шкаф можно подобрать по размерам, цене, новинкам, распродаже и наличии в нашем городе. В каталоге магазина представлено более 10000 различных моделей, одну из которых мы выбрали для своей комнаты. Интересующие вопросы задавали в чате, менеджер подсказал про оплату и доставку.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода