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    Пт., 13 декабря 2019г.
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    Тема: Антикварные книги
    • Сегодня! майбук Cегодня в 12:04 «Ответить»
      Добрый день, я решил пополнить свою библиотеку антикварными книгами, меня интересует в первую очередь произведение русских классиковв, можно ли их где-нибудь приобрести?
      • Сегодня! симма Cегодня в 12:07 «Ответить»
        А вы по частным объявлениям поищите, помится я видела подобные объявления, продавали какое-то произведение Лермонтова, писали, что в оригинальном издании.
        • Сегодня! майбук Cегодня в 12:13 «Ответить»
          Может это давно было и книгу эту уже купили, а может я не на том сайте смотрел, но к сожалению ничего подходящего по частным объявлениям я не нашёл.
          • Сегодня! симма Cегодня в 12:18 «Ответить»
            Советую вам заглянуть на сайт интернет-магазина, в котором можно купить антикварные книги https://[url]www.abelbooks.ru/shop/[/URL] Я обратила внимание на то, что у них продаются Пьесы А.П.Чехова в издании 1902 года, наверняка вы найдёте ещё что-то интересное для себя, у них в катоге выбор книг достаточно большой.
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