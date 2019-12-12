Сейчас для нашей строительной компании очень актуален вопрос приобретения прицепной техники, особенно интересует возможность изготовления прицепов по нашим параметрам. У кого есть опыт в таком вопросе, поделитесь, пожалуйста.
Работаю на строительстве, перевозить разные материалы приходится постоянно и в приличных объемах, без прицепа тут не обойтись. Уже не раз заказывал прицепы, в том числе и по индивидуальным параметрам, в компании ООО «Дортех-прицеп» http://pricep-dh.ru/ , все устраивает - качество, минимальные сроки, реальные цены, а также индивидуальный подход к заказчику.