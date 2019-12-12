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    Чт., 12 декабря 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: У дочери опять простуда
    • New! Tatiana89 Cегодня в 11:07 «Ответить»
      Как ей помочь?
      • New! conscience Cегодня в 11:40 «Ответить»
        Как можно быстрее ведите ее на анализы и к доктору. Я как только сталкиваюсь с первыми симптомами простуды, сразу же бегу на прием к доктору из этого портала: https://docdoc.ru/doctor/illness/prostuda , благодаря квалифицированной помощи мне удается просто пройти простуду.
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