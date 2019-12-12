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    Чт., 12 декабря 2019г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: Проведение аналитики рекламы в Instagramm
    • Сегодня! Кончерса Cегодня в 00:20 «Ответить»
      Фирма конкурент проводит рекламу в интернете, а именно делает партизанский и чистый маркетинг по разным сообществам в Instagramm.
      Собственно хочется понять о том каким же образом провести анализ рекламной компании конкурентов, как это сделать?
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