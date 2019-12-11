Есть здесь азартные форумчане? Недавно меня заинтересовала тема казино и теперь хочу понять по какому принципу нужно выбирать казино, в которых можно регистрироваться. Я так понимаю, есть много мошеннических сайтов?
Да, автор, мошенников хватает. И если казино запускает о себе сильно много рекламы это совсем не значит что оно "чистое" и ему можно доверять. Лучше заводить аккаунты в лицензированных казино, вот, ознакомьтесь с инфой о типах лицензий и самых ТОПовых казино с лицензией для россиян https://reiting-kazino.ru/onlajn-kazino-s-licenziej/ Если казино лицензии не имеет, я бы не стал с ним связываться.