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    Ср., 11 декабря 2019г.
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    Тема: Казино
    • New! Артик Cегодня в 21:52 «Ответить»
      Есть здесь азартные форумчане? Недавно меня заинтересовала тема казино и теперь хочу понять по какому принципу нужно выбирать казино, в которых можно регистрироваться. Я так понимаю, есть много мошеннических сайтов?
      • New! Upiterok Cегодня в 21:59 «Ответить»
        Недавно играл в одном казино, но деньги вывести так и не смог. Плюнул, теперь решил что, если и буду еще играть в казино, то только в том, которое порекомендуют знакомые.
        • New! vinom Cегодня в 22:33 «Ответить»
          Да, автор, мошенников хватает. И если казино запускает о себе сильно много рекламы это совсем не значит что оно "чистое" и ему можно доверять. Лучше заводить аккаунты в лицензированных казино, вот, ознакомьтесь с инфой о типах лицензий и самых ТОПовых казино с лицензией для россиян https://reiting-kazino.ru/onlajn-kazino-s-licenziej/ Если казино лицензии не имеет, я бы не стал с ним связываться.
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