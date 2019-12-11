Работа из дома с достойным заработком. От вас потребуется доступ в Интернет и 1-2 часа в неделю. Вам не надо ничего продавать.
Выплаты производятся 1 раз в неделю. Оплата на карту любого российского банка.
Пишите в личку на форуме или пишите-звоните ватсап 950 девять00-08-5семь. Пишите в любое время, звоните в рабочие дни с 10 до 20 часа по Москве.
Пока сообщение здесь – предложение актуально.
Хороший вариант для студентов, пенсионеров, молодых мам, а также тех, у кого есть работа, но нужен дополнительный доход.
Надеюсь на долговременное сотрудничество.