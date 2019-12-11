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    Ср., 11 декабря 2019г.
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    Тема: Секции стульев
    • Сегодня! Marino4ka Cегодня в 15:23 «Ответить»
      Занимаемся организаций различного рода выездных мероприятий, часто бывает, что на месте нет нужного количества стульев для зрителей. Решили приобрести собственные стулья, кто в курсе, где купить секции стульев?
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