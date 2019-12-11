Сейчас можно найти множество заманчивых вариантов от разных банков, чтобы получить небольшой процент от покупок. Меня в этом отношении заинтересовала карта Польза от Хоум Кредит. Хотелось бы узнать ваши реальные отзывы о плюсах и минусах карты, а также где можно заказать онлайн.
О карте Польза я узнала, когда впервые срочно купила технику в рассрочку. Хотя не узнать о ней было нереально, так как о преимуществах этой карты говорят везде и все. Заказала онлайн на этом сайте http://svoboda-karta.ru/polza ,успешно пользуюсь уже 2 года, очень выгодно, что кроме кэшбека от покупок, есть ещё и процент на ежедневный остаток. Привлекает также простая процедура получения карты и большое количество отделений.