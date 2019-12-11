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    Ср., 11 декабря 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Ваше мнение о карте Польза от Хоум Кредит.
    • Сегодня! mariMARA Cегодня в 14:36 «Ответить»
      Сейчас можно найти множество заманчивых вариантов от разных банков, чтобы получить небольшой процент от покупок. Меня в этом отношении заинтересовала карта Польза от Хоум Кредит. Хотелось бы узнать ваши реальные отзывы о плюсах и минусах карты, а также где можно заказать онлайн.
      • Сегодня! polyanYUL Cегодня в 14:55 «Ответить»
        О карте Польза я узнала, когда впервые срочно купила технику в рассрочку. Хотя не узнать о ней было нереально, так как о преимуществах этой карты говорят везде и все. Заказала онлайн на этом сайте http://svoboda-karta.ru/polza ,успешно пользуюсь уже 2 года, очень выгодно, что кроме кэшбека от покупок, есть ещё и процент на ежедневный остаток. Привлекает также простая процедура получения карты и большое количество отделений.
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