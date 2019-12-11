Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 11 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 275 посетителей
    Форум: Житейские советы
    Новая тема
    Тема: Персонал
    • Сегодня! Люсси Cегодня в 14:31 «Ответить»
      Собираюсь открывать свою фирму в городе. Нужно набирать персонал, в первую очередь требуется бухгалтер и менеджер. Подскажите, каким методом лучше найти персонал?
      • Сегодня! Evelyn Cегодня в 14:38 «Ответить»
        Думаю, что стоит дать объявления в газету, на сайты и так далее. Не придется долго ждать, сразу же начнут вам звонить кандидаты на работу. Только вот не факт, что хорошие.
        • Сегодня! falling Cегодня в 14:47 «Ответить»
          Вот можете здесь посмотреть про вакансии и подбор персонала [url=https://www.hrhome.ru/]тут[/url] . Знаете, тут нужно ответственно подходить, потому что к вам придут кандидаты, но некоторые могут быть не очень то опытные. А кто-то и вовсе просто хочет быстрых денег. Таких надо сразу отсеивать. Лучше сделать испытательный срок, хотя бы 1 месяц.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода