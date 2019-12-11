Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 11 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 277 посетителей
    Форум: Житейские советы
    Новая тема
    Тема: Медицинские документы
    • Сегодня! Люсси Cегодня в 14:30 «Ответить»
      Мне нужно срочно сделать перевод медицинских документов в городе. Кто может подсказать, сколько это будет стоить? Просто я на лечение в Китай хочу поехать.
      • Сегодня! Evelyn Cегодня в 14:36 «Ответить»
        Здравствуйте. А на какой язык вы хотите делать перевод? Мне кажется, что в Китай можно ехать с документами как на китайском, так и на английском. Думаю, что разберутся все равно. Вот можете узнать цены в бюро переводов https://kirillmefodii.ru/ Мне кажется, что такие документы вообще стоят дорого.
        • Сегодня! falling Cегодня в 14:43 «Ответить»
          Думаю, что лучше делать перевод на китайский. Все-таки я заметила, что не все в Китае хорошо знают английский. А тут могут быть тяжелые медицинские термины.
        • Сегодня! Roksano4ka Cегодня в 14:52 «Ответить»
          Да, вы правы, медицинский перевод, наверное, один из самых сложных. Тут надо не только языком обладать, но еще и в медицинской тематике ориентироваться.
        Вывести


        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода