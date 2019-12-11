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    Ср., 11 декабря 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: горные лыжи
    • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 13:15 «Ответить»
      Где можно научиться ездить на горных лыжах?
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 13:17 «Ответить»
        У меня сын недавно захотел научиться ездить на горных лыжах и сноуборде. Я записала его на занятия в школе сноуборда и горных лыж в Москве https://progressive-school.ru/ Там его всего за 6 занятий научили ездить на лыжах и сноуборде, вам тоже советую туда записаться.
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