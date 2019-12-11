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    Ср., 11 декабря 2019г.
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    Тема: Страховая
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 10:15 «Ответить»
      Всем привет. Месяц назад я попала в аварию, аварком все грамотно оформил, но вчера мне пришли бумаги из страховой о том, что мне отказано в выплате. Что делать в таком случае, куда писать претензию на ОСАГО?
      • New! cipupo Cегодня в 10:45 «Ответить»
        Да ничего вы уже не сделаете, со страховой смысла нет бодаться. Я был в подобной ситуации, только не с осаго и в итоге на судах потратил 50 тысяч, а мне в итоге так ничего и не выплатили по страховке.
        • New! PiroGa Cегодня в 11:03 «Ответить»
          Почитайте вот здесь что нужно делать, если страховая не платит по ОСАГО http://niavto.ru/avtostraxovanie/chto-de...latit-po-osago/ . Процесс конечно будет долгий, но вы все равно сможете добиться выплат. Просто многие не хотят с этим связываться и отпускают ситуацию, но я считаю, что нужно идти до победного, так как это ваши деньги и за страховку вы платите не мало!
          • New! Kirpich Cегодня в 11:10 «Ответить»
            Зачем вообще делать ОСАГО?! Страховка дорогая, а толку от нее нет, есть более бюджетные страховые. А сейчас вам только в суд идти, жалобы точно писать бесполезно.
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