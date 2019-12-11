Моя жена давно увлекается вышиванием. Своими миниатюрами она украшает детали одежды и просто выполняет красивые миниатюрные панно. Сначала это было простым хобби, изредка она дарила свои работы подругам и знакомым и эти подарки очень всех радовали. Вскоре начали поступать заказы. Сейчас жена на пенсии и много времени уделяет любимому занятию, а заказы продолжают поступать даже из других регионов. Даже создала свой сайт в интернете. Для его продвижения хотим размещать крауд ссылки на различных популярных форумах. Кто может помочь это сделать?