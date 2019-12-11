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    Ср., 11 декабря 2019г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Подбор персонала
    • Сегодня! cipupo Cегодня в 09:06 «Ответить»
      Всем привет. Как вы подбираете себе персонал в компанию, чтобы это были не случайные люди, а именно профи своего дела? Я уже устал от этой тякучки, так как люди не справляются со своими должностными обязанностями(
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 09:15 «Ответить»
        Наймите менеджера по подбору персонала и пусть он за все отвечает. Такие люди обучены, они точно знают какой человек должен занимать определенную должность и вам проще будет, избавитесь от этих забот и нервов.
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 09:28 «Ответить»
          Подбор кадров-это очень сложный и трудоемкий процесс, если не справляетесь с задачей, то вам лучше посетить специализированные семинары на эту тему. Прочитайте хотя бы вот эту статью https://[url]www.hrhome.ru/articles/meto...onala.htm[/URL] . В статье дано множество советов, которые помогут вам. Но также я допускаю тот момент, что у нас в городе просто нет профессионалов, которые отвечают вашим запросам, в таком случае нужно будет переучивать сотрудников, повышать их квалификацию, естественно за счет фирмы.
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