Всем привет. Как вы подбираете себе персонал в компанию, чтобы это были не случайные люди, а именно профи своего дела? Я уже устал от этой тякучки, так как люди не справляются со своими должностными обязанностями(
Наймите менеджера по подбору персонала и пусть он за все отвечает. Такие люди обучены, они точно знают какой человек должен занимать определенную должность и вам проще будет, избавитесь от этих забот и нервов.
Подбор кадров-это очень сложный и трудоемкий процесс, если не справляетесь с задачей, то вам лучше посетить специализированные семинары на эту тему. Прочитайте хотя бы вот эту статью https://[url]www.hrhome.ru/articles/meto...onala.htm[/URL] . В статье дано множество советов, которые помогут вам. Но также я допускаю тот момент, что у нас в городе просто нет профессионалов, которые отвечают вашим запросам, в таком случае нужно будет переучивать сотрудников, повышать их квалификацию, естественно за счет фирмы.