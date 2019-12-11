Решили в квартире поменять всю сантехнику, так как трубы стояли еще металлические и ванна с унитазом еще советских времен. Столкнулись с проблемой выбора ванны. Их сейчас такое количество, что неизвестно что брать. А что стоит у вас?
У нас тоже стоит вся сантехника еще тех времен. Ванная у нас чугунная, что позволяет наслаждаться приемом горячей ванны гораздо дольше чем в других ваннах. Менять пока ничего не хотим, так как не известно, что может быть лучше, чем чугун.
Я полностью согласен с предыдущим комментатором. Многие годы чугунные ванны были самыми лучшими и имели наибольший спрос на рынке. Но в наше время появилось много другого материала, который ничем не уступает чугуну. Соответственно и ванны есть гораздо лучше чем чугунные. Как вариант, можно обратить внимание на акриловую ванну. По некоторым параметрам она даже лучше чем другие. Главное, что бы производителя выбрать правильно. Вот например Belbagno BB11 можно посмотреть здесь https://www.kupatika.ru/goods/akrilovaya-vanna-b...500-l-r-150x70/ Возможно это именно то, на чем вы остановите свой выбор.