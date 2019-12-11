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    Ср., 11 декабря 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Отрезной станок по металлу
    • gorec Вчера в 20:47 «Ответить»
      Требуется приобрести специальный отрезной станок по металлу, а то нынешний не совсем подходит для моих нужд. Станок должен быть хорошим, использовать я его буду очень часто. Какие модели отрезных станков по металлу можете порекомендовать к покупке?
      • bomckal Вчера в 21:11 «Ответить»
        Для начала стоит узнать примерные цены на станки от разных производителей, примерно прикинуть, какую сумму Вы готовы потратить на покупку. Далее уже смотрите на технические характеристики станков, выберите для себя наиболее подходящие модели и таким образом сможете найти для себя самый лучший вариант.
        • nedaxib Вчера в 22:06 «Ответить»
          По моему мнению, очень даже неплохие отрезные станки по металлу делает компания Siloma. У нас в цеху стоит несколько таких станков и работать за ними очень удобно, а это самое главное.
          • New! kofeek Вчера в 22:41 «Ответить»
            Когда я выбирал себе отрезной станок, то смотрел на две вещи: изготовителя и стоимость. Долго определялся с выбором, но всё-таки нашел отличную модель, которую использую на протяжении долгих лет. Но если бы у меня не было проблем с деньгами, то я конечно бы купил более дорогой станок. Кстати говоря, приобрести отрезной станок по металлу можно, например, вот здесь: https://stanros.ru/catalog/nozhovochno_otreznye_stanki/
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