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    Ср., 11 декабря 2019г.
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    Тема: Нужны сотрудники.
    • Valentinchch Вчера в 20:07 «Ответить»
      Всем добрый вечер. Я открываю свое оптовое агенство в Москве, и мне будут нужны грамотные сотрудники, а именно: несколько человек- менеджеров, которые будут заниматься продажами и обзвонами, бухгалтер и юрист. Может кто знает, какие то агенства по набору персонала, а то у меня времени практически нет этим всем заниматься?
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