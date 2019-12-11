На счет агенств, я конечно не знаю, зато есть полно всяких сервисов, где можно выставлять объявления о поиске сотрудников. Можно на Авито, JOB и т.д поискать. Обычно там полно желающих работать.Вот, кстати, нашел не плохой сервис в интернете, который уже содержит в себе большое количество сайтов о работе. Нужно только добавить вакансию, а они уже разместят ваше объявление на различных проектах. На счет цены не знаю, узнавайте сами что по чем https://