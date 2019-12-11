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    Ср., 11 декабря 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Нужен совет!
    • MariRS Вчера в 19:13 «Ответить»
      Неприятная тема, но все же...Мой отец пьет, причем запоями. Одно время держится, потом срывается, столько гадостей делает маме. Уже не знаем как с ним бороться!
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