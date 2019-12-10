Геология участка под строительство коттеджа дает возможность решить сразу несколько задач. Вы сможете увеличить срок службы сооружения, снизить издержки на застройку, защитить объект от затоплений, усадок и других аварийных ситуаций. Благодаря этому коттедж прослужит намного дольше. Перед началом строительства нужно разобраться что это за исследования и как они проводятся. По информации с сайта http://omskregion.info/news/75601-geologiya_pod_kottedj/ геология участка под строительство коттеджа обойдется дешевле, чем затраты на ремонт в случае возникновения непредвиденных ситуаций во время монтажа и эксплуатации здания.