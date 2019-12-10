от reBooster – это не только зачистка или вброс отзывов на нужных сайтах. В первую очередь – это белые способы работы с репутацией компании и бренда.[red]Любой маркетинговый бюджет, вложенный при негативной репутации в сети - это сожженные средства компании![/red]Профессионально специализируемся на:* B2b- проектах* HR- репутации* Медицинских услугах* Недвижимости* Автобизнесе* Сфере образовательных услуг* E-com- проектахХотите оценить репутацию вашей компании - закажитебесплатно!Что мы делаем?* Периодический мониторингПроводим ручной и автоматический мониторинг поисковой выдачи Яндекса и Google* SERMФормируем позитивный имидж за счет вытеснения существующего негатива* ORMВыявляем и оперативно реагируем на негативные упоминания. Создаем и размещаем положительные отзывы и комментарии к ним.* Партизанский маркетингИнициируем обсуждения от лица пользователей (агентов влияния), которым доверяет аудитория* Репутационный PRПишем и продвигаем тематические статьи, обзоры и пресс-релизы на различных ресурсах и работаем с нужными Лидерами мнений* SMMСоздаём, наполняем, продвигаем группы и контент во всех социальных сетях* Юридическое удалениеНаши юристы умеют решать проблемные моменты в судебном и до судебном порядке* КопирайтингПишем профильный контент, обладая существенными опытом копирайтинга в различных сферах клиентского бизнесаПочему reBooster?! Сильный копирайтингНаш контент выглядит максимально естественно, мы - эксперты в каждой из отраслей.! ГарантииМы берем на себя гарантийные обязательства по оговоренным с клиентом KPI!! Прокачанные АВНаша база Агентов Влияния состоит только из рейтинговых аккаунтов, над которыми мы работали не один год и охватывает 95% всех существующих площадокОхват?на 100+ площадках в рунете и зарубежном сегменте* Отзовики и рекомендации* Маркетплейсы и каталоги* Ифопорталы & форумы* Поисковики* HR- порталы* КартыПочему ВАЖНО70% пользователей совершают покупку на основе отзывов в интернетеМедицинские услуги - 83%Недвижимость - 71%Автомобили - 59%Одежда и обувь - 52%Продукты питания - 18%просто!Перейди на