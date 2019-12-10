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    Вт., 10 декабря 2019г.
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    Тема: Школа астрологии
    • Сегодня! alinkaK Cегодня в 16:39 «Ответить»
      Здравствуйте! Если вы вдруг ищите крутую школу астрологии, могу вам с уверенностью посоветовать школу https://astro-school.org/ здесь дают хорошие знания, заниматся интересно и в то же время очень просто
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