Где-то полгода назад первый раз пригласили меня на заседание в клуб
директоров «Дерзкое мероприятие». https://www.malkova.com/corporate-
customers/club-derzkoe-meropriyatie/ Я пообщался там с людьми, поучаствовал в
дискуссиях, мне все понравилось. Поэтому на следующее заседание
пришел уже сам. Мне нравится то, как ведет заседания Елена Малькова,
вполне устраивает то, как идет поиск решения заданной в повестке
проблемы. Общение среди бизнесменов в полуформальной обстановке –
как раз то, чего не хватает титульным форумам и безличному онлайн
общению.