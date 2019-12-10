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    Вт., 10 декабря 2019г.
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    Тема: Мозговой штурм для владельцев бизнеса
    • New! Mary13 Cегодня в 11:36 «Ответить»
      Где-то полгода назад первый раз пригласили меня на заседание в клуб
      директоров «Дерзкое мероприятие». https://www.malkova.com/corporate-
      customers/club-derzkoe-meropriyatie/ Я пообщался там с людьми, поучаствовал в
      дискуссиях, мне все понравилось. Поэтому на следующее заседание
      пришел уже сам. Мне нравится то, как ведет заседания Елена Малькова,
      вполне устраивает то, как идет поиск решения заданной в повестке
      проблемы. Общение среди бизнесменов в полуформальной обстановке –
      как раз то, чего не хватает титульным форумам и безличному онлайн
      общению.
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