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    Вт., 10 декабря 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Зачем нужны инженерно-экологические исследования?
    • New! Krisstinna Cегодня в 10:53 «Ответить»
      При покупке земельного участка для строительства нового дома стал вопрос о проведении инженерно-геологического изыскания. Как нам объяснили это необходимо для возведения надежного и долговечного сооружения. Мы столкнулись с этим впервые поэтому прочитали что из себя представляют на сайте https://gorobzor.ru/novosti/reklama/3600...skie-izyskaniya инженерно-геологические изыскания и нам стало всё понятно. Оказывается, наш участок не подходит под монтаж планируемого строения. Поэтому следует изучать данный вопрос перед покупкой земли.
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