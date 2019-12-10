При покупке земельного участка для строительства нового дома стал вопрос о проведении инженерно-геологического изыскания. Как нам объяснили это необходимо для возведения надежного и долговечного сооружения. Мы столкнулись с этим впервые поэтому прочитали что из себя представляют на сайте https://gorobzor.ru/novosti/reklama/3600...skie-izyskaniya инженерно-геологические изыскания и нам стало всё понятно. Оказывается, наш участок не подходит под монтаж планируемого строения. Поэтому следует изучать данный вопрос перед покупкой земли.