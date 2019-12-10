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    Вт., 10 декабря 2019г.
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    Тема: Как работают букмекерские конторы?
    • Onnik Вчера в 22:34 «Ответить»
      Друзья, а как работают букмекерские конторы? как они вообще коэффициенты на ставках высчитывают?
      • Городуша Вчера в 23:13 «Ответить»
        Вообще, как бы странно это не звучало, прибыль букмекера не зависит от количества проигранных нами ставок, она зависит от правильно подобранных коэффициентов. Я вот нашла статью о том, как букмекеры рассчитывают коэффициенты https://sportorate24.ru/sportivnoe-inves...nty-na-stavkah/ и думаю, что Вам будет полезно почитать эту статью, чтоб разобраться в вопросе.
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