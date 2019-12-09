Я только недавно стала работать в отделе кадров в крупной московской компании и у меня пока не очень хорошо получается. Сейчас надо найти нового программиста, а никто не звонит, хоть я разместила вакансии на двух крупных сайтах. Подскажите, что можно придумать, чтобы привлечь соискателей?
Очень важно правильно написать требования, чтобы они были понятны соискателем, также, указать уровень заработной платы. Очень многие соискатели не отправляю свои резюме на вакансии, если не видят зарплаты. Если Вы не уверены в своих знаниях или сомневаетесь, что делаете все правильно, то можете прочитать семинар про подбор кадров https://[url]www.hrhome.ru/articles/meto...onala.htm[/URL]