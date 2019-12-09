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    Пн., 9 декабря 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: центры удаленной занятости
    • Сегодня! vlad371 Cегодня в 10:05 «Ответить»
      Неужели в интернете можно зарабатывать реальные деньги? Я сталкивался только с финансовыми пирамидами, где просят отдать свои кровные и затем втягивать в эту авантюру таких же лохов. А я бы хотел выполнять какую-нибудь не очень сложную работу, элементарные навыки общения с компьютером у меня имеются. И где найти вакансии такой работы? Есть ли центры удаленной занятости? Расскажите о своих успехах заработка в интернете.
      • Сегодня! anangt Cегодня в 11:40 «Ответить»
        В интернете можно зарабатывать деньги, и многие пользователи ищут площадки для заработка. И у каждого слаживается по разному, кому сразу везет, а кому нужно пройти долгий не легкий путь разного обмана.
        • Сегодня! Elena Delovaiy Cегодня в 11:45 «Ответить»
          Смотря еще какие деньги вы для себя считаете реальными. Если речь идет о подработке - то можно и вполне вероятно подрабатывать по несколько часов в день, будете иметь лишнюю сотню долларов к зарплате. И то со со временем, не сразу.
          • Сегодня! Вулкан Cегодня в 12:12 «Ответить»
            Соглашусь с вами,что слишком много в интернете не заработаешь,эта работа хороша для людей у которых есть несколько свободных часов для дополнительного заработка,кто в декретном отпуске например,ну или у кого трудности с работой в данный момент.Хотя конечно некоторым и удается как-то выйти на такой уровень,что заработок становится вполне приличным,но этого очень трудно добиться.
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