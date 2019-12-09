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Тема: что подарить?
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Девчонки, посоветуйте что свекру на юбилей можно подарить? Профессор в институте, как и большинство мужчин любит рыбалку и футбол, но без фанатизма. Не хочется банальное портмоне или парфюм, что-то оригинальней бы придумать.
Ну если рыбалку любит, то лишний хороший спиннинг и снасти ему точно не помешают, как вариант. Кожаный портфель, наручные часы, глобус бар, настольные час с гравировкой.
Можно у художника заказать его портрет, очень оригинально и памятно, как мне кажется. Может гаджет какой-то ему подарить, электронную книгу или смарт часы?
Если любит шахматы или нарды, можно найти подарочные из янтаря например, вечный календарь на стол, кресло массажное, коллекционное оружие. Профессор думаю должен оценить такой подарок как антикварная книга
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. Мы отцу мужа дарили на юбилей наручные часы, а год до этого запонки. Как все таки трудно выбирать подарки порой, при чем хоть мужчине, хоть женщине.