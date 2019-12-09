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    Пн., 9 декабря 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: что подарить?
    • New! Ribka Вчера в 23:19 «Ответить»
      Девчонки, посоветуйте что свекру на юбилей можно подарить? Профессор в институте, как и большинство мужчин любит рыбалку и футбол, но без фанатизма. Не хочется банальное портмоне или парфюм, что-то оригинальней бы придумать.
      • New! Keitlin Вчера в 23:28 «Ответить»
        Ну если рыбалку любит, то лишний хороший спиннинг и снасти ему точно не помешают, как вариант. Кожаный портфель, наручные часы, глобус бар, настольные час с гравировкой.
        • New! ClubNika Вчера в 23:36 «Ответить»
          Можно у художника заказать его портрет, очень оригинально и памятно, как мне кажется. Может гаджет какой-то ему подарить, электронную книгу или смарт часы?
          • New! Mirochka Вчера в 23:43 «Ответить»
            Если любит шахматы или нарды, можно найти подарочные из янтаря например, вечный календарь на стол, кресло массажное, коллекционное оружие. Профессор думаю должен оценить такой подарок как антикварная книга https://[url]www.abelbooks.ru/shop/[/URL] . Мы отцу мужа дарили на юбилей наручные часы, а год до этого запонки. Как все таки трудно выбирать подарки порой, при чем хоть мужчине, хоть женщине.
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