Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 9 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 102 посетителя
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Подарок начальнику
    • New! Ribka Вчера в 22:52 «Ответить»
      Ребят, что можно придумать для подарка начальнику? Мужчина серьезный, солидный, через две недели юбилей. Решили всей фирмой купить один хороший подарок, но идей пока конкретных ни у кого нет.
      • New! Mirochka Вчера в 22:58 «Ответить»
        Насколько хороший подарок? На какую сумму примерно рассчитываете, ограничения есть или нет? Кожаное портмоне или визитница именные, фляга серебряная с гравировкой, портсигар, новый гаджет.
        • New! ClubNika Вчера в 23:05 «Ответить»
          Наверняка у такого мужчины есть все что только можно, поэтому трудно сделать выбор. Хотя оригинальных подарков существует много, шахматы из янтаря, вечный календарь на рабочий стол, смарт часы, абонемент в спортивный комплекс.
          • New! Alexan Вчера в 23:10 «Ответить»
            Конечно лучше бы чуть больше информации о мужчине узнать, кроме того что он солидный начальник) Подарите ему массажное кресло, глобус бар, хороший спиннинг, настольный набор из камня для руководителя, панно в рабочий кабинет или антикварную книгу https://[url]www.abelbooks.ru/shop/[/url] . Поищите еще идей в интернете, может быстрее определитесь.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          что подарить?4(4) Женский форумRibkaВчера в 23:19Mirochka Вчера в 23:43
          Как проверить человека3(3) Статьи и СоветыTorikВчера в 23:32jarbog Вчера в 23:39
          Можно ли похудеть на ПП?4(1) Женский форумMiSita04.12.19 в 19:13ЛиоНелла Вчера в 23:15
          Подарок начальнику4(4) Ни о чем и о важномRibkaВчера в 22:52Alexan Вчера в 23:10
          Светодиодная лампа.8Строительство и ремонтElena290917.03.17 в 15:45Ivan32 Вчера в 21:49
          Качественные натяжные потолки12Спрос и ПредложениеSky12.11.09 в 11:01Artur22 Вчера в 21:12
          Отдых5Развлечение и ОтдыхDarenaВчера в 20:37Mixalich Вчера в 20:55
          Идёт загрузка...


          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода